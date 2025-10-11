11 октября 2025

Пермские фигуристы взяли серебро и бронзу на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Пермские фигуристы взяли места на Мемориале Панина-Коломенкина
Пермские фигуристы взяли места на Мемориале Панина-Коломенкина

Пермские фигуристы Таисия Щербинина — Артем Петров и Юлия Артемьева — Алексей Брюханов завоевали серебряные и бронзовые медали на Мемориале Панина-Коломенкина. Турнир завершился 12 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Обе пары — ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко.

«Сегодня мы довольны прокатом. Хотя есть над чем еще работать, но мы довольны. Сумели собраться и показать достойный результат», — заявили Таисия Щербинина и Артем Петров, передает «АиФ-Прикамье». По итогам соревнований дуэт Щербинина — Петров поднялся с четвертого на второе место, набрав 194,89 балла.

Спортивная пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, завершившая выступление с результатом 189,74 балла, отметила свою удовлетворенность достигнутым результатом, подчеркнув, что это особенно важно после продолжительного перерыва в соревнованиях. По словам спортсменов, продемонстрированный уровень соответствует их ожиданиям, а выявленные недостатки будут учтены в ходе подготовки к предстоящему первому этапу Гран-при. Оба дуэта занимаются под руководством тренерского штаба Павла Слюсаренко в Перми.

