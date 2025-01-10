Пермские фигуристы завоевали золото на IV Российско-Китайских играх

Фигуристы из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями на IV Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске. Китайцы Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн уступили им почти 14 баллов.
«Один из лучших прокатов короткой программы показали Таисия Щербинина и Артем Петров на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх. Желаем удачи в произвольной», — поздравили спортсменов в соцсети «ВКонтакте» Пермской Федерации фигурного катания.
Фигуристы стали лучшими в своей дисциплине. Несмотря на падение на выбросе, они сохранили преимущество перед соперниками. Итоговая сумма баллов пары составила 187,37 балла.
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