10 января 2025

Пермские фигуристы завоевали золото на IV Российско-Китайских играх

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Пермские фигуристы набрали 187,37 балла
Пермские фигуристы набрали 187,37 балла Фото:

Фигуристы из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями на IV Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске. Китайцы Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн уступили им почти 14 баллов.

«Один из лучших прокатов короткой программы показали Таисия Щербинина и Артем Петров на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх. Желаем удачи в произвольной», — поздравили спортсменов в соцсети «ВКонтакте» Пермской Федерации фигурного катания.

Фигуристы стали лучшими в своей дисциплине. Несмотря на падение на выбросе, они сохранили преимущество перед соперниками. Итоговая сумма баллов пары составила 187,37 балла.

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Фигуристы из Перми Таисия Щербинина и Артем Петров стали победителями на IV Российско-Китайских зимних молодёжных играх в Южно-Сахалинске. Китайцы Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн уступили им почти 14 баллов. «Один из лучших прокатов короткой программы показали Таисия Щербинина и Артем Петров на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх. Желаем удачи в произвольной», — поздравили спортсменов в соцсети «ВКонтакте» Пермской Федерации фигурного катания. Фигуристы стали лучшими в своей дисциплине. Несмотря на падение на выбросе, они сохранили преимущество перед соперниками. Итоговая сумма баллов пары составила 187,37 балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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