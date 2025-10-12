12 октября 2025
В Тюменской области ночью произошел крупный пожар в частном доме

Дом вспыхнул на улице 30 лет ВЛКСМ
В Ишиме (Тюменская область) в ночь на 13 октября вспыхнул крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Паблик Тюмень».

«Предварительно, полыхает частный дом на 30 лет ВЛКСМ, недалеко от Шаронова», — сказано в сообщении паблика. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала.

К месту происшествия прибыли оперативные службы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС Тюменской области, но оперативно получить ответ не удалось. Трубку в ведомстве не взяли.

