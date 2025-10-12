В Пыть-Яхе произошел пожар на трансформаторной подстанции

Причина возгорания автотрансформатора устанавливается
В Пыть-Яхе (ХМАО) в ночь с 12 на 13 октября на территории трансформаторной подстанции произошло возгорание автотрансформатора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ХМАО.
«Огнеборцы МЧС Югры ликвидируют пожар в Пыть-Яхе. На территории трансформаторной подстанции произошло возгорание автотрансформатора», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечены 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России. Причины возгорания автотрансформатора устанавливаются.
