Трамп заявил об окончании двухлетней войны в Газе

Президент США Дональд Трамп сделал сегодня заявление о завершении двухлетнего конфликта в секторе Газа. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с представителями средств массовой информации.
«Война закончена. Этот момент является действительно особенным», — заявил Трамп в беседе с журналистами.
Президент США выразил свою честь быть причастным к данному историческому моменту. Кроме того, глава Белого дома анонсировал скорое начало работы новой администрации в Газе, подчеркнув, что это произойдет «очень быстро».
Правительство Израиля рассчитывает, что в связи с перемирием, процесс освобождения заложников, находящихся в Газе, стартует в понедельник утром, 13 октября. Согласно заявлению официального представителя израильского кабинета министров Шош Бедросян, все 20 заложников, находящихся в живых, будут переданы сотрудникам Красного Креста одновременно. Об этом Бедросян сообщила во время брифинга для представителей СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.