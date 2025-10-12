Израиль анонсировал начало освобождения заложников из Газы 13 октября

Израильское правительство ожидает, что освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября. Все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Об этом сообщила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян на брифинге для журналистов.
«Освобождение заложников начнется рано утром в понедельник. Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС», — заявила Бедросян. Она подчеркнула, что Израиль готов немедленно принять всех заложников. Цитата по ТАСС.
По оценкам израильской стороны, в секторе Газа удерживаются не менее 20 граждан страны, кроме того, остаются вопросы по поиску тел еще 28 заложников.
Ранее глава США Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, ХАМАС в течении 72 часов должен освободить всех живых заложников и передать тела погибших. На что Израиль должен отреагировать симметрично. В чем заключается мирный план США и подробности достигнутого соглашения по Газе — в материале URA.RU.
Стороны решили воплотить план Трампа в жизнь и обменялись списками пленных. Кроме того стороны подписали соглашение о прекращении огня.
