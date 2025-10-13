В Алчевске загорелась и частично обрушилась многоэтажка

Срочная новость
Сотрудники МЧС России в Алчевске ликвидируют возгорание в многоэтажке. В результате инцидента частично обрушились квартиры, расположенные на восьмом и девятом этажах, а также пострадали чердачное перекрытие и кровля здания. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома, об этом сообщили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!