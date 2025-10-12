В ХМАО пролоббировали запрет на видеосъемку в гордуме

В думе Мегиона (ХМАО) запретили депутатам снимать видео на заседаниях комиссий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Предложение заблокировать видеосъемку на комиссиях поддержало большинство народных избранников. По мнению коммуниста Виктора Макарова, это нарушение принципа открытости власти», — сообщает инсайдер. В распоряжение редакции имеются подтверждающие материалы.
По данным источников URA.RU, новый режим работы комиссий согласован с местным внутриполитическим блоком при поддержке мэра Алексея Петриченко. На заседании при рассмотрении вопросов спикер Виктория Заднепровская выступила против возмущений коммунистов. «Комиссия — рабочий орган. Вы считаете, что все это нужно выкладывать на обозрение?» — парировала она и свернула дискуссию.
Ранее в думе Мегиона депутатов от КПРФ не включили ни в одну из думских комиссий. Решение приняли путем голосования, большинство в котором принадлежит представителям «Единой России».
