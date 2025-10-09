В Мегионе коммунистов отстранили от работы в думских комиссиях

Депутатов от КПРФ в Мегионе (ХМАО) не включили ни в одну из думских комиссий. Решение приняли путем голосования, большинство в котором принадлежит представителям «Единой России». Об этом URA.RU сообщил депутат-коммунист Виктор Макаров.
«Нас, коммунистов, не включили ни в одну комиссию. Практически интересы граждан просто проигнорировали — мы как депутаты не можем представлять интересы избирателей», — рассказал Макаров.
По словам депутата, исключение коммунистов из всех рабочих органов лишает их возможности участвовать в обсуждении ключевых городских вопросов. Запрос URA.RU в пресс-службу думы на момент публикации остался без ответа.
