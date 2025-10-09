09 октября 2025

В Мегионе коммунистов отстранили от работы в думских комиссиях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутатов КПРФ в Мегионе не пропустили в думские комиссии
Депутатов КПРФ в Мегионе не пропустили в думские комиссии Фото:

Депутатов от КПРФ в Мегионе (ХМАО) не включили ни в одну из думских комиссий. Решение приняли путем голосования, большинство в котором принадлежит представителям «Единой России». Об этом URA.RU сообщил депутат-коммунист Виктор Макаров.

«Нас, коммунистов, не включили ни в одну комиссию. Практически интересы граждан просто проигнорировали — мы как депутаты не можем представлять интересы избирателей», — рассказал Макаров.

По словам депутата, исключение коммунистов из всех рабочих органов лишает их возможности участвовать в обсуждении ключевых городских вопросов. Запрос URA.RU в пресс-службу думы на момент публикации остался без ответа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутатов от КПРФ в Мегионе (ХМАО) не включили ни в одну из думских комиссий. Решение приняли путем голосования, большинство в котором принадлежит представителям «Единой России». Об этом URA.RU сообщил депутат-коммунист Виктор Макаров. «Нас, коммунистов, не включили ни в одну комиссию. Практически интересы граждан просто проигнорировали — мы как депутаты не можем представлять интересы избирателей», — рассказал Макаров. По словам депутата, исключение коммунистов из всех рабочих органов лишает их возможности участвовать в обсуждении ключевых городских вопросов. Запрос URA.RU в пресс-службу думы на момент публикации остался без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...