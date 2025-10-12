Хирурга, зарезавшего свердловчанку, не стали наказывать

Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил два года ограничения свободы хирургу Михаилу Шалагину, который случайно насмерть зарезал пациентку с циррозом печени во время операции на дому. Однако от этого наказания его освободили, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«От отбывания наказания доктор освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — пояснили в инстанции. Шалагина признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Шалагин по соглашению пациентки провел лапароцентез прямо на дому. В результате операции он ранил ее живот, повредив мягкие ткани, что привело к сильному кровотечению. На следующий день врач вызвал скорую для экстренной госпитализации, однако спасти пациентку не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!