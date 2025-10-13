МЧС: на поиски застрявшей в горах тургруппы с детьми отправили вертолет

Застрявшую в горах Краснодарского края туристическую группу вылетел искать вертолет. Об этом сообщили в МЧС.

«В Сочи вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски и спасение тургруппы», — сообщило ведомство в Telegram. По последним данным, два человека уже получили переохлаждение.

В группе восемь человек, среди них есть двое детей. 7 октября они отправились в пеший поход с целью познакомиться с природой и живописными ландшафтами Кубани. Для своего путешествия они выбрали маршрут, проходящий через Пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайший населенный пункт к ним — это поселок Красная поляна в Сочи. Путешествие должно было завершиться 12 октября. Что известно о туристах, маршруте и о том, что с ними сейчас — в материале URA.RU.

