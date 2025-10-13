Первую группу заложников передали Красному Кресту в Газе

Первая группа из семи израильских заложников, которых освобождает палестинское движение ХАМАС, была передана представителям Международного комитета Красного креста в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».
«Красному Кресту передали 7 освобожденных пленных», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Аль-Джазиры».
В рамках усилий по деэскалации напряженности в регионе, Израиль и палестинское движение ХАМАС ранее достигли договоренности относительно реализации первой стадии мирного плана, направленного на урегулирование затяжного конфликта в секторе Газа. Согласно условиям данного этапа, ХАМАС обязуется осуществить освобождение израильских граждан, удерживаемых в качестве заложников. В свою очередь, Израиль предпримет шаги по выводу своих вооруженных сил на заранее оговоренные позиции в пределах сектора Газа. Дополнительно, Израиль согласился освободить сотни палестинских заключенных из своих пенитенциарных учреждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.