Первую группу заложников передали Красному Кресту в Газе

В Газе Красному Кресту передали семь израильских заложников
Сообщается, что заложники уже переданы представителям Красного креста
Сообщается, что заложники уже переданы представителям Красного креста
Война на Ближнем Востоке

Первая группа из семи израильских заложников, которых освобождает палестинское движение ХАМАС, была передана представителям Международного комитета Красного креста в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

«Красному Кресту передали 7 освобожденных пленных», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Аль-Джазиры».

В рамках усилий по деэскалации напряженности в регионе, Израиль и палестинское движение ХАМАС ранее достигли договоренности относительно реализации первой стадии мирного плана, направленного на урегулирование затяжного конфликта в секторе Газа. Согласно условиям данного этапа, ХАМАС обязуется осуществить освобождение израильских граждан, удерживаемых в качестве заложников. В свою очередь, Израиль предпримет шаги по выводу своих вооруженных сил на заранее оговоренные позиции в пределах сектора Газа. Дополнительно, Израиль согласился освободить сотни палестинских заключенных из своих пенитенциарных учреждений.

