Конвои красного креста в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Между Израилем и Палестиной начался обмен заложниками и заключенными
Между Израилем и Палестиной начался обмен заложниками и заключенными Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали в сектор Газа для транспортировки израильских заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя, участвующего в процессе освобождения.

«Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Reuters.

Одновременно с этим палестинских заключенных в Израиле посадили в автобусы. Их также готовят к обмену.

Накануне израильское правительство сообщало, что процесс освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, стартует в понедельник утром, 13 октября. Как сообщила на пресс-брифинге официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян, все 20 заложников, которые остаются в живых, планируется одновременно передать представителям Красного Креста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) выехали в сектор Газа для транспортировки израильских заложников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя, участвующего в процессе освобождения. «Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Reuters. Одновременно с этим палестинских заключенных в Израиле посадили в автобусы. Их также готовят к обмену. Накануне израильское правительство сообщало, что процесс освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, стартует в понедельник утром, 13 октября. Как сообщила на пресс-брифинге официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян, все 20 заложников, которые остаются в живых, планируется одновременно передать представителям Красного Креста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...