Сахалинца отправили в колонию за уклонение от службы

Жителя Сахалинской области отправили в колонию за уклонение от военной службы в период мобилизации. Информация об этом появилась на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
«8 октября 2025 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). <...> К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев», — сообщили в суде. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.. Установлено, что с целью отклониться от службы и боевых действия, желая отдохнуть, 6 февраля 2024 года мужчина покинул войсковую часть в зоне СВО в ДНР. Отправился он в Сахалинскую область, где его задержали в селе Троицком 25 июля.
В прошлом году в Сахалинской области суд также признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. По ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) ему назначили наказание 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
