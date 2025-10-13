Сахалинца отправили в колонию за уклонение от службы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покинув часть, мужчина скрывался в Сахалинской области
Покинув часть, мужчина скрывался в Сахалинской области Фото:

Жителя Сахалинской области отправили в колонию за уклонение от военной службы в период мобилизации. Информация об этом появилась на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

«8 октября 2025 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). <...> К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев», — сообщили в суде. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.. Установлено, что с целью отклониться от службы и боевых действия, желая отдохнуть, 6 февраля 2024 года мужчина покинул войсковую часть в зоне СВО в ДНР. Отправился он в Сахалинскую область, где его задержали в селе Троицком 25 июля.

В прошлом году в Сахалинской области суд также признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. По ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) ему назначили наказание 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Сахалинской области отправили в колонию за уклонение от военной службы в период мобилизации. Информация об этом появилась на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. «8 октября 2025 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). <...> К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев», — сообщили в суде. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.. Установлено, что с целью отклониться от службы и боевых действия, желая отдохнуть, 6 февраля 2024 года мужчина покинул войсковую часть в зоне СВО в ДНР. Отправился он в Сахалинскую область, где его задержали в селе Троицком 25 июля. В прошлом году в Сахалинской области суд также признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. По ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) ему назначили наказание 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...