На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в спецоперации

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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Суд приговорил военного к 2,5 годам заключения Фото:

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации (СВО). Суд назначил военному наказание в виде лишения свободы.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина 22 ноября 2023 года отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что свой отказ ехать на спецоперацию осужденный сделал в присутствии сослуживцев, прибывая в воинской части в Сахалинской области. Своим поступком он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии дисциплины в коллективе.

После оглашения приговора военнослужащий был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации (СВО). Суд назначил военному наказание в виде лишения свободы. «Опасаясь за свою жизнь, мужчина 22 ноября 2023 года отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что свой отказ ехать на спецоперацию осужденный сделал в присутствии сослуживцев, прибывая в воинской части в Сахалинской области. Своим поступком он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии дисциплины в коллективе. После оглашения приговора военнослужащий был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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