На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в спецоперации

Суд приговорил военного к 2,5 годам заключения Фото: Илья Московец © URA.RU

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа из-за отказа участвовать в спецоперации (СВО). Суд назначил военному наказание в виде лишения свободы.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина 22 ноября 2023 года отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения СВО. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда .

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что свой отказ ехать на спецоперацию осужденный сделал в присутствии сослуживцев, прибывая в воинской части в Сахалинской области. Своим поступком он поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии дисциплины в коллективе.

После оглашения приговора военнослужащий был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.