Сеть нестандартных секонд-хэндов из Удмуртии появится в Перми

В Перми готовится к открытию первый своп-маркет «Давай меняться». Это магазин сети сэконд-хэндов родом из Ижевска. От обычных «комиссионок» своп-маркет отличается тем, что здесь не покупают и не продают поддержанные вещи, а обменивают их на условную валюту «свопы». Информация о запуске первого магазина в Перми опубликована в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».
«8 ноября открывается первый своп-маркет в Перми и 24-ый в России. Это новая культура потребления, которая меняет город к лучшему. Обмениваться вещами можно будет каждый день в постоянном месте», — сказано в сообщении.
Сеть своп-маркетов существует с 2020 года. Первый был открыт в Ижевске. Затем проект появился в Казани, Москве, Набережных Челнах, Уфе и Екатеринбурге.
Ранее URA.RU рассказало, куда сдать ненужные веши в Перми. В городе есть не только простые барахолки, но и комиссионные магазины премиальных брендов.
