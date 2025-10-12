12 октября 2025

Сеть нестандартных секонд-хэндов из Удмуртии появится в Перми

В Перми откроется первый магазин сети сэконд-хэндов из Ижевска
Магазин планируют открыть в ноябре
В Перми готовится к открытию первый своп-маркет «Давай меняться». Это магазин сети сэконд-хэндов родом из Ижевска. От обычных «комиссионок» своп-маркет отличается тем, что здесь не покупают и не продают поддержанные вещи, а обменивают их на условную валюту «свопы». Информация о запуске первого магазина в Перми опубликована в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«8 ноября открывается первый своп-маркет в Перми и 24-ый в России. Это новая культура потребления, которая меняет город к лучшему. Обмениваться вещами можно будет каждый день в постоянном месте», — сказано в сообщении.

Сеть своп-маркетов существует с 2020 года. Первый был открыт в Ижевске. Затем проект появился в Казани, Москве, Набережных Челнах, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее URA.RU рассказало, куда сдать ненужные веши в Перми. В городе есть не только простые барахолки, но и комиссионные магазины премиальных брендов.

