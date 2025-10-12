Более миллиона пачек сигарет: челябинские силовики ликвидировали канал контрабанды

В Челябинской области сотрудники ФСБ и таможни ликвидировали крупный канал контрабанды сигарет. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных ведомств, на госгранице была остановлена фура, до верху набитая немаркированными табачными изделиями.
«Выявлен и пресечен факт незаконного перемещения через госграницу в РФ немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 160 млн рублей под прикрытием товаров народного потребления. В настоящее время проводятся следственные действия. Табачная продукция изъята», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Как отметили в пресс-службе челябинской таможни, в фурах насчитали свыше миллиона пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок и обязательной маркировки. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Помимо изъятия табачной продукции перевозчику грозит штраф до 1 млн рублей.
