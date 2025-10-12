12 октября 2025

Улицу Кляйне в Челябинске передадут в муниципальную собственность в конце ноября

Начать ремонт дороги по улице Кляйне в этом году уже не получится (архивное фото)
Окончательное решение о передаче улицы Кляйне в Челябинске в собственность муниципалитета будет принято 24 ноября, но проект по строительству улицы уже разработан. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. 

«Учредители запланировали собраться 24 ноября, чтобы принять окончательное решение о передаче улицы Кляйне в собственность муниципалитета. Насколько мне известно, все они согласны с таким решением. Срок достаточно долгий, но комитет дорожного хозяйства уже разработал проект по строительству данной улицы», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил, что даже при положительном решении вопроса, построить дорогу в этом году уже не получится. «Да, к сожалению, данную стройку мы начать не успеем. Но мы поставим в план в первоочередном порядке строительство дороги на 2026 год», — отметил Агеев. Лошкин потребовал еще раз уточнить у учредителей, почему собрание запланировано на столько поздний срок и, по возможности, перенести его на более раннее время. 

Строительство дороги по улице Кляйне в микрорайоне «Парковый» жители ждут уже несколько лет. Ранее в соцсети они сообщили, что капитальное строительство на данной улице не проводилось, изначально дорога была только отсыпана. Общая длина, требующая ремонта, составляет около 300 метров.

Дорога по улице Кляйне расположена в границах земельного участка, который находится в частной собственности, уточнили в комитете дорожного хозяйства города. Переговоры с собственниками о передаче участка в муниципальную собственность активно ведутся. 

