Наркодилер из Надыма получил 6 лет за сбыт через интернет

В Надыме (ЯНАО) вынесен приговор местному жителю по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что в апреле текущего года мужчина вступил в преступный сговор в сети „Интернет“ с неустановленным лицом с целью осуществления деятельности по незаконному сбыту наркотиков на территории Надыма. Реализуя совместный преступный сговор, злоумышленник по указанию куратора забрал на территории города сверток с расфасованным наркотиком. При попытке оборудовать тайник, он был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина был признан судом виновным по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Мобильный телефон осужденного, использованный в качестве орудия совершения преступления, конфискован в пользу государства. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!