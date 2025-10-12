12 октября 2025

Наркодилер из Надыма получил 6 лет за сбыт через интернет

В Надыме (ЯНАО) вынесен приговор местному жителю по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. 

«Установлено, что в апреле текущего года мужчина вступил в преступный сговор в сети „Интернет“ с неустановленным лицом с целью осуществления деятельности по незаконному сбыту наркотиков на территории Надыма. Реализуя совместный преступный сговор, злоумышленник по указанию куратора забрал на территории города сверток с расфасованным наркотиком. При попытке оборудовать тайник, он был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был признан судом виновным по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Мобильный телефон осужденного, использованный в качестве орудия совершения преступления, конфискован в пользу государства. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

