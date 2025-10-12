Челябинцы придумали, как без двигателя заставить ехать автомобиль

Ученые челябинского Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) создали резервный привод, чтобы автомобиль мог ехать без двигателя. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработка может стать незаменимой в армии, где мотор машины может оказаться внезапно поврежденным.
«Решение повысит надежность транспортных средств, используемых в экстремальных условиях. Технология может стать незаменимой в спецподразделениях, повышая эффективность выполнения боевых задач и защищая жизнь экипажей», — пояснили URA.RU в университете.
Идея создания резервного привода возникла у заведующего кафедрой «Автомобили и автомобильный сервис» ЮУрГУ Александра Рулевского во время просмотра репортажа о работе ремонтного батальона. Ученый обратил внимание на проблему эвакуации поврежденной техники с линии боевого соприкосновения. Это натолкнуло его на мысль о необходимости оснастить автомобиль системой, позволяющей преодолеть хотя бы несколько километров для выхода в безопасное место.
Новая система представляет собой гибридный привод, состоящий из электродвигателя, подключаемого к раздаточной коробке через гидромуфту. Электродвигатель активируется только при остановке основного двигателя, обеспечивая движение на небольшие расстояния. Важной особенностью является использование стандартных автомобильных аккумуляторов, что упрощает эксплуатацию системы.
«Главное — это простота. Обратимая электромашина и гидромуфта могут быть выполнены в виде своеобразного „гибридного модуля“, который можно установить, не изменяя заводскую конструкцию машины», — заявил Александр Рулевский.
Инженер подчеркнул, что использование надежной гидромуфты, а не электронных аналогов, обеспечивает стабильную работу в экстремальных условиях. У автомобиля будут бесшумный ход и низкое тепловое излучение.
Разработка получила патент. Ходовые испытания доказали эффективность установки. Их провели на экспериментальном образце, установленном на легковом автомобиле. В будущем ученые планируют заняться вопросами компоновки и разработкой новых вариантов раздаточных коробок для дальнейшего совершенствования технологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!