«Карточное рабство»: какие проблемы могут ждать россиян из-за возможного ограничения числа банковских карт

С декабря 2025 года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые гражданин вправе оформить на свое имя. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что предлагается установить два типа лимитов: не более пяти карт в рамках одного банка и не более 20 во всех кредитных организациях в совокупности. Ранее рассматривался вариант ограничения до 10 карт на человека, однако впоследствии предпочтение было отдано более гибкой системе.
Параллельно с введением лимитов планируется запуск специального сервиса, с помощью которого клиенты смогут получать информацию о том, в каких банках и когда были оформлены их банковские карты. Ожидается, что этот инструмент повысит уровень прозрачности и упростит контроль над использованием пластиковых карт. В Банке России полагают, что введение обоснованных ограничений на количество банковских карт поспособствует борьбе с мошенничеством.
Эксперты подчеркивают, что необходимость подобных мер назревала уже давно. По информации Freedom Finance Global, только за 2024 год сумма ущерба от действий мошенников в отношении клиентов российских банков составила 27,5 млрд рублей, что на 74% превышает показатель прошлого года. Значительная часть преступных схем связана с использованием подставных лиц и множественного оформления карт. Как будет работать данная мера и для чего она нужна — в материале URA.RU.
Чем для россиян обернется ограничение на число карт
Представители финансового рынка подвергли критике новые антимошеннические меры, предлагаемые Минцифры во втором пакете законопроектов «Антифрод 2.0». Одной из ключевых инициатив является введение лимитов на число банковских карт у одного человека. Национальный совет финансового рынка (НСФР) расценивает данную меру как излишнюю, отмечая, что подобное ограничение может создать значительные неудобства для добросовестных граждан. Согласно данным НСФР, около 17% россиян владеют более чем пятью картами, а примерно 6% — более 10. Таким образом, почти четверть пользователей платежных карт уже превышают предлагаемый порог.
При этом, как подчеркивается в заключении Совета, отправленном в Минцифры, подавляющее большинство этих активных клиентов используют карты законно, сочетая различные программы лояльности или оформляя «пластик» для членов семьи, а не для участия в мошеннических схемах. Межбанковское ограничение, по мнению экспертов, затронет прежде всего таких пользователей, а не так называемых дропперов, чья деятельность уже находится под контролем банков.
Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что введение лимита связано с риском возникновения «карточного рабства», когда клиент оказывается вынужден продолжать обслуживание в текущих банках и теряет возможность оперативно открыть новый счет или оформить дополнительную карту. По его словам, в настоящее время отсутствует инструмент, который позволил бы при достижении лимита быстро отказаться от ненужной карты ради получения новой.
В пресс-службе Банка России заявили, что разумное ограничение числа карт на одного клиента в рамках одного банка действительно может способствовать борьбе с мошенничеством и дропперами. Однако параметры лимитов продолжают обсуждаться с профильными ведомствами и участниками рынка, чтобы сохранять баланс между безопасностью и привычками граждан в сфере безналичных расчетов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также считает предложенные ограничения чрезмерными и полагает, что межбанковский лимит создаст искусственные препятствия для пользователей, которые предпочитают держать несколько карт для различных целей — подписок, путешествий или получения повышенного кешбэка.
В пресс-службе Газпромбанка подтвердили тенденцию к увеличению количества дебетовых карт на одного клиента, подчеркнув, что россияне все чаще открывают счета в разных банках ради выгодных условий и бонусных программ. Благодаря системе быстрых платежей перемещать средства между счетами стало проще, что способствует росту мобильности пользователей. Директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова полагает, что ограничения негативно скажутся на добросовестных клиентах. По ее словам, многие оформляют дополнительные карты для детей или родственников, а введение новых лимитов может лишить их такой возможности.
Как лучше ограничить число карт на человека
На первоначальном этапе целесообразно ввести ограничение на количество банковских карт до 10 в каждом отдельном банке, а не по всей финансовой системе. К такому выводу пришел НСФР в своем заключении по законопроекту. Перед тем, как приступить к снижению лимитов, кредитные организации предлагают упростить процедуру отказа клиента от ненужных карт.
Это позволит избежать ситуации так называемого «карточного рабства», когда лимит по количеству карт уже исчерпан, а закрыть ранее выпущенные карты становится проблематично. Кроме того, банки рекомендуют рассмотреть возможность установления отдельных лимитов для дебетовых и кредитных карт.
Альтернативой количественным ограничениям может стать совершенствование системы фрод-мониторинга Национальной платежной системы, например, посредством внедрения сквозного контроля операций по номеру телефона. В НСФР подчеркнули, что введение общего лимита на количество карт потребует создания дорогостоящей учетной системы, охватывающей все банки. В то же время ограничение до 10 карт в рамках одного банка реализовать значительно проще — такой подход можно внедрить оперативно и без существенных затрат, при этом он окажет заметное воздействие на борьбу с дропперами.
Банки разделяют осторожный подход НСФР к предложению Минцифры. По словам руководителя управления макроэкономического анализа «Совкомбанка» Никиты Кулагина, подобная мера может оказаться неэффективной, поскольку банки уже сейчас уделяют повышенное внимание анализу поведения подозрительных клиентов. Реальным способом борьбы с мошенничеством станет развитие алгоритмов обработки подозрительных транзакций.
В то же время, как отметил представитель компании Freedom Finance Global Владимир Чернов, спрос на подобные инициативы возник не случайно: только в 2024 году мошенники похитили у клиентов российских банков 27,5 млрд рублей, что почти на 75% превышает показатель предыдущего года.
"Лимит на общее число банковских карт серьезно усложнит жизнь мошенникам, разрушит многие схемы", — заявила глава блока развития трансакционных продуктов департамента розничного бизнеса УБРиР Светлана Устьянцева. Ее слова передают "Известия".
По ее словам, конечным бенефициаром нововведений станет рядовой клиент: вероятность стать жертвой мошенничества снизится, а банки будут вынуждены активнее конкурировать за место своей карты в портфеле клиента, предлагая лучшие условия и сервис. Однако введение межбанковских ограничений по количеству карт может оказать негативное влияние на рынок, полагает Владимир Чернов. В случае быстрого достижения лимита в количестве карт клиенты становятся менее склонны пробовать новые банковские продукты, а преимущество получают те организации, которые первыми заняли «слоты» пользователя.
