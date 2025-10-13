Генерал Мороз: как аномально холодная зима повлияет на ход СВО для России и Украины, что говорят эксперты

В России ожидается аномально холодная зима, которая бывает раз в 20 лет. Она может стать серьезным испытанием для жителей России. Вместо устойчивых морозов и обильных снегопадов ожидаются резкие перепады температур: оттепели будут быстро сменяться заморозками, а основной сложностью станут ледяные дожди, а не снег. При этом, по прогнозу Гидрометцентра, зима в 2025-2026 годах будет холоднее, чем в прошлом году.
Кроме того, на Украине в январе и феврале ожидаются арктические морозы и снегопады. Наиболее затруднительная ситуация, судя по прогнозам, сложится в центре и на востоке страны. Частично морозы могут затронуть и зону конфликта на Украине. Динамика боевых действий может измениться из-за морозов, однако эксперты считают, что холод не помешает российской армии в продвижении на позициях. Подробнее о прогнозе хода СВО в предстоящую морозную зиму — в материале URA.RU.
Техника станет проходимее
В период осенних дождей дороги размываются, из-за чего военной технике в разы сложнее проходить, а логистика замедляется. По словам экспертов telegram-канала «Военная хроника», такие условия могут приостановить движение армий. Однако, когда наступает мороз, грязь застывает, а техника может проходить в -25 градусов, сохраняя маневренность. При этом создавать окопы в замерзшей земле тяжело, а иногда невозможно. Однако, когда удается вырыть его, земля остается крепкой как бетон, что обеспечивает защиту бойцам.
При этом есть и риски: зимой солярка густеет, а боевую технику нужно греть. Из-за прогрева танки видно через тепловизор, особенно с воздуха. А при некачественном обмундировании военные могут переохладиться или получить обморожение.
Бойцы могут остаться без электричества
Офицер разведки армейского спецназа с позывным «Шторм» подчеркнул, что мороз быстро разряжает батареи на дронах, рациях и аккумуляторы на технике. А боевая техника может не завестись в нужный момент, что может стать проблемой для логистики. По его словам, в мороз могут перестать заводиться генераторы, из-за чего военные останутся без электричества. Сильный мороз может повлиять и на разведывательные дроны. Учитывая время полета до района наблюдения и обратно, времени для работы дрона останется всего 5-10 минут.
Однако офицер также подчеркнул, что зимой техника становится проходимее из-за застывшей грязи. При этом голые деревья и снег будут демаскировать продвижения для вражеской стороны.
«Проблема в продвижении ведь не потому, что грязь мешает, хотя в сильные дожди в ней действительно вязнет техника, а проблема в том, что тебя видят и начинают накрывать», — заявил военнослужащий. Его цитирует «Российская газета».
На чьей стороне будет преимущество в таких условиях
Военный эксперт Виктор Литовкин также считает, что период холодов не станет препятствием для наступлений российской армии. Он подчеркнул, что боевые машины работают в любых климатических условиях, а танки грязи не боятся. Черноземная почва Украины промерзая несильно, создавая грязь, однако российская бронетехника справляется с такими условиями. Литовкин считает, что зимой Россия продолжит продвигаться до рубежей, обозначенных генштабом. Кроме того, как рассказал RT военный эксперт Алексей Суконкин, морозы и низкие температуры этой зимой не дадут серьезного преимущества ни российской армии, ни ВСУ.
«Не думаю, что кто-то получит преимущество. На той стороне воюют такие же люди, примерно с тем же набором техники. У нас до сих пор популярен миф о генерале Морозе, который якобы остановил немецкие танки под Москвой зимой 1941—1942 года. Это огромное заблуждение. Немцы увязли, потому что бойцы Красной армии проявили стойкость и массовый героизм», — сказал эксперт.
При этом военный эксперт Алексей Леонков считает, что преимущество будет на стороне России. По его словам, техника и обмундирование военнослужащих РФ приспособлены для боевых действий, в отличие от ВСУ. При этом их снабжение зимой может осложниться.
«Наша техника выдерживает мороз до -50 градусов, зимняя экипировка — до -30...-35 градусов. У ВСУ ситуация с техникой и обмундированием существенно хуже, и снабжение их войск зимой заметно осложнится. Это лишь один из факторов, который позволяет предположить, что обстановка на фронте в условно зимнюю кампанию будет благоприятствовать ВС РФ», — уверен Леонков.
Что пишут о ситуации на фронте зимой в мировых СМИ
На Украине декабрь обещает быть влажным и мягким, а вот в январе и феврале ожидаются арктические морозы и снегопады. Наиболее затруднительная ситуация, судя по прогнозам, сложится в центре и на востоке Украины. В интервью Valeurs Actuelles французский полковник в отставке Пир де Йонг заявлял, что украинские подразделения могли бы благополучно пережить холода только в случае прекращения огня, однако такой сценарий вряд ли будет реализован. Он не исключил, что предстоящая зима способна сыграть решающую роль в конфликте: боевой дух ВСУ может сильно пострадать, особенно из-за неопределенности в вопросах дальнейшей поддержки со стороны Европы и США.
Американская газета The New York Times писала, что метеоусловия на востоке Украины могут сильно меняться — от распутицы, которая парализует почти любое движение на земле, до промерзания грунта, что создает условия для масштабного рывка вперед. Издание отмечало, что такие колебания могут происходить до полугода. В Le Monde писали, что на востоке и юго-востоке Украины зимой характерны туман, ветер, дождь и грязь, что может затруднять работу и прохождение боевой техники.
