Огонь вспыхнул в вытяжке одного из кафе
Пожар произошел на Михайловском рынке в Тюмени. Об этом с места ЧП сообщает журналист URA.RU.
«В какой-то момент началась эвакуация, всех людей вывели на улицу, подъехали пожарные. Как оказалось, было возгорание в вытяжке», — рассказал корреспондент.
В настоящее время ЧП ликвидировано, но в здании все еще пахнет дымом. Предварительно, проблема с вытяжкой случилась в одном из кафе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!