12 октября 2025

На популярном тюменском рынке произошел пожар. Видео

В Тюмени на Михайловском рынке загорелась вытяжка
Огонь вспыхнул в вытяжке одного из кафе
Огонь вспыхнул в вытяжке одного из кафе

Пожар произошел на Михайловском рынке в Тюмени. Об этом с места ЧП сообщает журналист URA.RU.

«В какой-то момент началась эвакуация, всех людей вывели на улицу, подъехали пожарные. Как оказалось, было возгорание в вытяжке», — рассказал корреспондент.

В настоящее время ЧП ликвидировано, но в здании все еще пахнет дымом. Предварительно, проблема с вытяжкой случилась в одном из кафе.

