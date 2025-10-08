08 октября 2025

Корейские сладости, уральский бренд и супермаркет миллиардера: список новых магазинов в Екатеринбурге

В екатеринбургском ТРЦ открылся магазин локального уральского бренда
Новые магазины регулярно открываются в торговых центрах
В Екатеринбурге регулярно открываются разные магазины: от точек местных брендов до крупных игроков рынка. URA.RU в одном материале собрало новые магазины, появившиеся в торговых центрах города и не только.

Своп-маркет «Давай меняться!»

Сеть из Ижевска открыла секонд-хенд ТРЦ «Мега». Концепция магазина в том, что покупатели сдают свои вещи, взамен получая условную валюту, за которую можно приобрести новинки в своп-маркете. Такой секонд-хенд стал первым в городе, до этого сеть работала в Казани, Набережных Челнах, Москве, Уфе.

Супермаркет «Ярче»

Шестой по счету в Екатеринбурге магазин миллиардера, переехавшего в Австралию, Дениса Штенгелова открылся на улице Ленина, 79А. Супермаркеты этой сети примечательны тем, что некоторые товары из базового продуктового набора там продают дешевле, чем в других магазинах.

Огромный гипермаркет «Перекресток»

В торговом центре «Алатырь» на месте «Магнит Экстра» появился магазин сети X5. Он расположен на -1 этаже, а кроме привычных продуктов, там можно приобрести готовую пиццу, шаурму или роллы.

Магазин корейских сладостей LYLU

Напитки, мармелад, чипсы и другие товары в ярких упаковках продаются в новом небольшом магазине азиатских продуктов. LYLU открылся на первом этаже торгового центра VEER Mall. 

Магазин уральского бренда ERIST

В ТРЦ «Гринвич» свои двери в техническом режиме открыл магазин уральского бренда женской одежды. В магазине можно найти шарфы, тренчи, куртки, свитера, пальто из износостойких материалов. Официальное открытие намечено на 9 октября.

Магазин бренда VERY NEAT

Бутик, для которого вещи полностью отшиваются в России, открылся в вышеупомянутом торговом центре. Производство расположено в Кемерово, а коллекции состоят из шерсти и хлопка.

