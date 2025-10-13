Екатеринбургский депутат Вихарев вступил в борьбу за озеро Шарташ

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев вступил в борьбу за озеро Шарташа, на берегу которого хотят поставить новый жилой комплекс. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Защитим озеро Шарташ и Шарташский лесопарк от застройки! На комиссии по правилам землепользования и застройки Екатеринбурга в очередной раз рассмотрели проект по застройке поселка Изоплит. Рядом с озером и парком планируют возвести более 160 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости — это несколько многосекционных домов высотой до 25 этажей», — написал Вихарев своем telegram-канале.
По словам депутата, застройщики привлекают внимание к проекту тем, что рядом с будущим ЖК уже есть детский сад №219 и школа №21. Однако, как утверждает Вихарев, мест там для всех не хватит, да и новый жилой комплекс создаст в будущем транспортный коллапс для жителей Кировского района. Кроме того, все это не лучшим образом скажется на окружающей среде озера и лесного массива. По этой причине комиссия уже отказывала застройщикам в возведении ЖК. Скоро пройдут общественные слушания, на которых горожане смогут сами решить судьбу парка и озера.
