Суд отправил пермских бизнесменов в колонию за фальшивые медицинские изделия

В Перми осудили предпринимателей, которые поставляли фальшивые медицинские изделия. Бизнесменов признали виновными и назначили от 6 до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сказано в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.
«В Перми руководители коммерческих организаций признаны виновными в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Уточняется, что предприниматели нанесли ущерб краевому бюджету в размере 120 млн рублей. Суд арестовал имущество бизнесменов, а также запретил производить и торговать медицинскими изделиями три года.
Ранее URA.RU рассказало, что следователи прекратили дело в отношении бывшего начальника финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края Марины Баровой. Ее осудили за поставку некачественных халатов и шапочек в больницы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.