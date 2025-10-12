12 октября 2025

Суд отправил пермских бизнесменов в колонию за фальшивые медицинские изделия

В Перми осудили предпринимателей, которые поставляли фальшивые медицинские изделия. Бизнесменов признали виновными и назначили от 6 до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сказано в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

«В Перми руководители коммерческих организаций признаны виновными в мошенничестве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Уточняется, что предприниматели нанесли ущерб краевому бюджету в размере 120 млн рублей. Суд арестовал имущество бизнесменов, а также запретил производить и торговать медицинскими изделиями три года.

Ранее URA.RU рассказало, что следователи прекратили дело в отношении бывшего начальника финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края Марины Баровой. Ее осудили за поставку некачественных халатов и шапочек в больницы.

