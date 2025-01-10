Следствие прекратило дело в отношении экс-чиновницы пермского минздрава

Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении бывшего начальника финансово-хозяйственного управления минздрава Пермского края Марины Баровой. Летом 2024 года она была осуждена на три года за два эпизода превышения полномочий. Следствие прекратило второе дело.
«Баровой инкриминировалось превышение полномочий при оплате в рамках госконтракта поставленной для нужд системы здравоохранения партии респираторов. Они оказались фальсификатом, бюджету был нанесен ущерб более 65 млн рублей. Сама Барова вины не признала. В конце декабря обвинение ей было переквалифицировано на халатность, а дело прекращено в связи с истечением срока давности», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на адвоката Баровой Ильдара Салахиева.
В июле Ленинский районный суд Перми приговорил Барову к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тысяч рублей по делу о поставке в больницы некачественных медицинских халатов и шапочек. Экс-чиновница подведомственного краевому минздраву учреждения была признана виновной превышении должностных полномочий. Бюджету был нанесен ущерб свыше 71 млн рублей. Прокуратура запрашивала для нее 7,5 года колонии общего режима. Апелляция оставила приговор в части наказания без изменений. В конце декабря на приговор была направлена кассационная жалоба.
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