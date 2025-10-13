Автоэксперт рассказал, когда пермякам менять летнюю резину на зимнюю

В Пермском крае автомобилистам рекомендуют менять резину на зимнюю примерно во второй половине октября. Оптимальным для перехода с летних шин считается период, когда устанавливается среднесуточная температура воздуха около 5-7 градусов. Об этом URA.RU рассказал руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин.
«Ориентировочное время для смены резины в нашем регионе — со второй половины октября. Ключевой ориентир — не календарь и осадки, а стабильная среднесуточная температура воздуха около +5…+7°C. При такой температуре летняя резина начинает „дубеть“ и теряет сцепные свойства, а зимняя, наоборот, сохраняет эластичность. Не стоит ждать первого снега — в это время в сервисах возникают огромные очереди, и вы рискуете остаться без своевременной замены», — отметил Артюхин.
Эксперт добавил, что выбор резины зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Для города с частыми гололедицами и загородных поездок по нерасчищенным дорогам он рекомендует использовать шипованные покрышки, которые обеспечивают максимальное сцепление на льду и укатанном снегу. Фрикционные шины («липучка») лучше подойдут для движения по мокрому асфальту и слякоти, к тому же отличаются низким уровнем шума.
Водителям, решившим использовать прошлогодние шины, советуют заранее проверить остаточную высоту протектора. По закону она должна быть не менее 4 мм, но для сохранения эффективности рекомендуется 4-5 мм. Следует осмотреть шины на наличие порезов, грыж и других повреждений.
Летнюю резину перед хранением и зимние шины перед установкой необходимо очистить от загрязнений. При каждой сезонной смене также обязательна процедура балансировки колес, которая помогает избежать биения руля на скорости и неравномерного износа протектора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.