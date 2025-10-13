13 октября 2025

Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зиме в Пермском крае

Глава автосервиса в Перми Артюхин: перед зимой нужно провести диагностику машины
Комплексная подготовка позволит безопасно использовать автомобиль зимой
Автомобилистам в Пермском крае рекомендуют комплексно готовить машины к зиме для безопасной эксплуатации. Об этом URA.RU сообщил руководитель автосервиса Fit service Дмитрий Артюхин. По его словам, ограничиваться лишь заменой шин недостаточно — требуется провести полную диагностику автомобиля до наступления морозов.

«Начните подготовку с диагностики основных агрегатов и узлов автомобиля. Убедитесь, что аккумулятор способен держать заряд под нагрузкой. Зимние пуски — главный враг слабого АКБ. Осмотрите электрооборудование: генератор, стартер, клеммы», — рассказал Артюхин.

Эксперт советует убедиться в пригодности антифриза к температурным условиям региона, а также проверить свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания. В числе обязательных процедур — осмотр подвески, включая амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры, которые часто выходят из строя при похолодании.

В тормозной системе специалист рекомендует проверить диски, колодки и тормозную жидкость, так как исправность этих узлов напрямую влияет на безопасность на скользкой дороге. Для зимней эксплуатации также желательно заменить масло на менее вязкое и использовать омывающую жидкость с температурой замерзания -25 градусов и ниже. Артюхин также советует установить зимние или новые щетки стеклоочистителя, так как изношенные плохо справляются со снегом и льдом.

