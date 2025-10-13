Дети массово пострадали из-за распыления перцовки в школе Екатеринбурга

Девятерых учеников увезли в больницу (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 13 октября 14 детей и один взрослый пострадали из-за распыления перцовки в 76-й школе (ул. Луначарского, 200). Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Примерно в 11:20 в школе распылили перцовый баллончик. Пострадали 15 человек, в том числе 14 детей», — сказал собеседник. Шестерым оказали медпомощь на месте, а девятерых доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к замдиректора. По ее словам, на данный момент обучение в школе проходит в штатном режиме. В полиции агентству пояснили, что в учреждении работают сотрудники ПДН, обстоятельства ЧП уточняются.

