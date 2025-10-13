«Королева марафонов» в ближайшее время выйдет из СИЗО

Мосгорсуд сократил срок лишения свободы Елены Блиновской
Срок Блиновской был смягчен на полгода, указано в материале
Фото:
Дело блогера Елены Блиновской

Суд Москвы сократил срок лишения свободы блогеру Елене Блиновской, известной как «королеве марафонов». Об этом сообщили журналисты, находящиеся в зале суда.

«Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет», — указано в сообщении журналиста. Его приводит РБК.

Отмечается, что ранее защита Блиновской просила отсрочить исполнение наказания до момента, когда ее младший ребенок достигнет возраста 14 лет. На данный момент ее дочери пять лет. Помимо этого, блогер заявляла, что полностью раскаялась в содеянном и придерживается мнения, что ее отсутствие скажется на психологическом состоянии детей.

