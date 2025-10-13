На севере Москвы загорелось здание с редакциями Mash и Shot

В здании находится редакции СМИ холдинга News media, сообщили ТАСС
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ. Об этом сообщили оперативные службы.

«Здание с редакциями СМИ горит на севере Москвы, проводится эвакуация», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что в здании расположены СМИ холдинга News media.

Один из новостных telegram-каналов, принадлежащих холдингу и редакция которого также находится в этом здании, Mash сообщил, что пожар находится на этаже выше, их редакции. Они шуточно отреагировали на происходящее, прокомментировав ситуацию как «сгорели на работе в понедельник». Среди них пострадавших нет. Другой информации о случившемся не поступало.

