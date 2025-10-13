Опубликовано первое фото уроженца Донбасса Максима Харкина после освобождения из плена ХАМАС

Появился первый кадр с освобожденным из плена уроженцем Донбасса Максимом Харкиным. Фотографию предоставило посольство Израиля в РФ.
«Посольство Израиля в РФ поделилось фотографией уроженца Донбасса Максима Харкина после его освобождения из заложников ХАМАС» — указано в материале ТАСС, которому и было предоставлено фото. На нем Харкин улыбается и держит в руках бутылку воды.
Освобождение Максима Харкина произошло в рамках мирной сделки между Израилем и ХАМАС, санкционированной кабинетом министров Израиля 10 октября. Согласно условиям первого этапа договоренности, ХАМАС обязался освободить всех оставшихся в живых заложников, в то время как Армия обороны Израиля должна была начать поэтапный вывод своих подразделений. Ранее сообщалось, что Харкин входит в число 20 заложников, которых планировалось освободить.
