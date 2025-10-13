В нескольких районах Екатеринбурга вечером 13 октября начал выпадать снег. Осадки заметили и в городах возле уральской столицы, рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Снег в Академическом районе», — написал читатель URA.RU. По словам других, осадки активно выпадают в центре города, на Автовокзале и на Уралмаше.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в течение 30 минут снег с дождем ожидаются на всей территории Екатеринбурга примерно до 19:00. Помимо этого, синоптики фиксируют осадки в Сысерти, Ревде, Бисерти, Михайловске и Красноуфимске. Очевидцы также рассказали о снеге в Первоуральске.
