Боец из Магнитогорска погиб на СВО, прикрыв собой товарищей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащий Никита Гугнин погиб при выполнении боевой задачи
Военнослужащий Никита Гугнин погиб при выполнении боевой задачи Фото:

Боец Никита Гугнин из Магнитогорска (Челябинская область) погиб на спецоперации, прикрыв собой двоих товарищей. Как URA.RU рассказал замполит седьмого отдельного батальона связи, майор Виталий Чукланов, 33-летнего военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества.

«При выдвижении задачи 12 октября группа военнослужащих попала под массированный налет FPV-дронов противника. В ходе ведения боя с воздушными целями противника и последующего детонирования заряда одного из дронов ефрейтор Гугнин погиб при выполнении боевой задачи, защитив собой двух боевых товарищей», — заявил URA.RU Чукланов.

В день гибели выполнял задачу, чтобы обеспечить связь штурмовых групп. Те освобождали Константиновку в ДНР.

Старший радиотелефонист Гугнин находился на СВО с сентября 2022 года. Чукланов рассказал, что за время участия в СВО неоднократно проявлял мужество и героизм при выполнении боевых задач. Удостоен высоких госнаград: медали «За храбрость» второй степени и медали Суворова.

Командование представило Никиту Гугнина к награждению орденом Мужества посмертно
Командование представило Никиту Гугнина к награждению орденом Мужества посмертно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец Никита Гугнин из Магнитогорска (Челябинская область) погиб на спецоперации, прикрыв собой двоих товарищей. Как URA.RU рассказал замполит седьмого отдельного батальона связи, майор Виталий Чукланов, 33-летнего военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества. «При выдвижении задачи 12 октября группа военнослужащих попала под массированный налет FPV-дронов противника. В ходе ведения боя с воздушными целями противника и последующего детонирования заряда одного из дронов ефрейтор Гугнин погиб при выполнении боевой задачи, защитив собой двух боевых товарищей», — заявил URA.RU Чукланов. В день гибели выполнял задачу, чтобы обеспечить связь штурмовых групп. Те освобождали Константиновку в ДНР. Старший радиотелефонист Гугнин находился на СВО с сентября 2022 года. Чукланов рассказал, что за время участия в СВО неоднократно проявлял мужество и героизм при выполнении боевых задач. Удостоен высоких госнаград: медали «За храбрость» второй степени и медали Суворова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...