Боец Никита Гугнин из Магнитогорска (Челябинская область) погиб на спецоперации, прикрыв собой двоих товарищей. Как URA.RU рассказал замполит седьмого отдельного батальона связи, майор Виталий Чукланов, 33-летнего военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества.
«При выдвижении задачи 12 октября группа военнослужащих попала под массированный налет FPV-дронов противника. В ходе ведения боя с воздушными целями противника и последующего детонирования заряда одного из дронов ефрейтор Гугнин погиб при выполнении боевой задачи, защитив собой двух боевых товарищей», — заявил URA.RU Чукланов.
В день гибели выполнял задачу, чтобы обеспечить связь штурмовых групп. Те освобождали Константиновку в ДНР.
Старший радиотелефонист Гугнин находился на СВО с сентября 2022 года. Чукланов рассказал, что за время участия в СВО неоднократно проявлял мужество и героизм при выполнении боевых задач. Удостоен высоких госнаград: медали «За храбрость» второй степени и медали Суворова.
