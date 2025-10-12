12 октября 2025

Лазарев возвращается в ХМАО: где и когда пройдет масштабное шоу певца

Концерт Лазарева в Ханты-Мансийске пройдет при полном аншлаге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лазарев приедет на гастроли в ХМАО в декабре
Лазарев приедет на гастроли в ХМАО в декабре Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В ХМАО в декабре выйдет на сцену один из популярных эстрадных артистов — Сергей Лазарев. Югорчане уже раскупили места на концерт в Ханты-Мансийске, а билеты на выступление в Сургуте только появились в продаже. Фанатов ждет новая программа «Шоумен» (16+).

Где и когда пройдет концерт

Сначала артист выступит в Сургуте, 12 декабря. Мероприятие состоится в Ледовом дворце спорта. Начало — в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 2 500 до 12 000 рублей. Организаторы обещают зрителям вечер с живым звуком, профессиональной хореографией, спецэффектами и декорациями.

А 14 декабря Лазарев выйдет на сцену КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Концерт начнется в 19:00. На момент публикации практически все билеты оказались раскуплены.

Как югорчанам попасть на концерты из других городов ХМАО

В  Сургут выгоднее ехать как из Нефтеюганска, Пыть-Яха, Лянтора, Нижневартовска, Когалыма, Мегиона. А выбор в пользу Ханты-Мансийска лучше сделать жителям Югорска, Урая.

Добраться до Сургута или Ханты-Мансийска оптимальнее всего на автомобиле. Проверьте ремонтные работы и состояние трасс за 1–2 дня до выезда. Еще один из вариантов — междугородний автобус. Но имейте в виду, что рейсы могут и вовсе отменить.

Когда Лазарев был в ХМАО в последний раз

В предыдущий раз Сергей Лазарев был на гастролях в ХМАО в 2023 году. Тогда певец представил публике свое шоу «Я не боюсь!». Концерты в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске собрали аншлаги. А вот в 2024 году в графике артиста не оказалось югорских городов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО в декабре выйдет на сцену один из популярных эстрадных артистов — Сергей Лазарев. Югорчане уже раскупили места на концерт в Ханты-Мансийске, а билеты на выступление в Сургуте только появились в продаже. Фанатов ждет новая программа «Шоумен» (16+). Где и когда пройдет концерт Сначала артист выступит в Сургуте, 12 декабря. Мероприятие состоится в Ледовом дворце спорта. Начало — в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 2 500 до 12 000 рублей. Организаторы обещают зрителям вечер с живым звуком, профессиональной хореографией, спецэффектами и декорациями. А 14 декабря Лазарев выйдет на сцену КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Концерт начнется в 19:00. На момент публикации практически все билеты оказались раскуплены. Как югорчанам попасть на концерты из других городов ХМАО В  Сургут выгоднее ехать как из Нефтеюганска, Пыть-Яха, Лянтора, Нижневартовска, Когалыма, Мегиона. А выбор в пользу Ханты-Мансийска лучше сделать жителям Югорска, Урая. Добраться до Сургута или Ханты-Мансийска оптимальнее всего на автомобиле. Проверьте ремонтные работы и состояние трасс за 1–2 дня до выезда. Еще один из вариантов — междугородний автобус. Но имейте в виду, что рейсы могут и вовсе отменить. Когда Лазарев был в ХМАО в последний раз В предыдущий раз Сергей Лазарев был на гастролях в ХМАО в 2023 году. Тогда певец представил публике свое шоу «Я не боюсь!». Концерты в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске собрали аншлаги. А вот в 2024 году в графике артиста не оказалось югорских городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...