Лазарев возвращается в ХМАО: где и когда пройдет масштабное шоу певца

В ХМАО в декабре выйдет на сцену один из популярных эстрадных артистов — Сергей Лазарев. Югорчане уже раскупили места на концерт в Ханты-Мансийске, а билеты на выступление в Сургуте только появились в продаже. Фанатов ждет новая программа «Шоумен» (16+).
Где и когда пройдет концерт
Сначала артист выступит в Сургуте, 12 декабря. Мероприятие состоится в Ледовом дворце спорта. Начало — в 19:00. Стоимость билетов варьируется от 2 500 до 12 000 рублей. Организаторы обещают зрителям вечер с живым звуком, профессиональной хореографией, спецэффектами и декорациями.
А 14 декабря Лазарев выйдет на сцену КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Концерт начнется в 19:00. На момент публикации практически все билеты оказались раскуплены.
Как югорчанам попасть на концерты из других городов ХМАО
В Сургут выгоднее ехать как из Нефтеюганска, Пыть-Яха, Лянтора, Нижневартовска, Когалыма, Мегиона. А выбор в пользу Ханты-Мансийска лучше сделать жителям Югорска, Урая.
Добраться до Сургута или Ханты-Мансийска оптимальнее всего на автомобиле. Проверьте ремонтные работы и состояние трасс за 1–2 дня до выезда. Еще один из вариантов — междугородний автобус. Но имейте в виду, что рейсы могут и вовсе отменить.
Когда Лазарев был в ХМАО в последний раз
В предыдущий раз Сергей Лазарев был на гастролях в ХМАО в 2023 году. Тогда певец представил публике свое шоу «Я не боюсь!». Концерты в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске собрали аншлаги. А вот в 2024 году в графике артиста не оказалось югорских городов.
