Одиозный экс-депутат из ХМАО будет оспаривать лишение мандата в кассации

Экс-депутат думы Урая Леонард Насибуллин, лишенный мандата за оскорбление спикера, будет подавать кассационную жалобу на приговор суда. Он намерен добиться отмены уголовного дела и восстановить депутатские полномочия. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом дела.
«Насибуллин будет оспаривать приговор в кассации. Уже подал документы», — подтвердил собеседник агентства.
Сам экс-депутат в разговоре с URA.RU заявил, что не согласен с судебным решением. Он также заявил, что намерен привлечь к ответственности следователя, который вел уголовное дело. «Считаю, что в деле есть серьезные нарушения», — сообщил Насибуллин.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин был осужден за публичное оскорбление председателя думы Урая Александра Величко, которого он назвал «фуфлом». После вступления приговора в силу депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий.
