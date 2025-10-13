На Западе раскрыли, когда ЕС предоставит Украине кредит за счет активов РФ

Европейский союз планирует уже на следующей неделе утвердить политическое решение о выделении Украине нового кредита на сумму около 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
По данным издания, вопрос будет рассмотрен на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет 23 октября в Брюсселе. «ЕС намерен достичь политического соглашения по использованию активов на встрече лидеров в Брюсселе на следующей неделе», — говорится в материале. В повестке заседания подтвержден пункт о «возможных вариантах использования замороженных активов России». После достижения политического соглашения в Евросоюзе смогут начать разработку правового механизма высвобождения средств, ориентировочно во втором квартале 2026 года.
Как уточняет Bloomberg, новый кредит будет оформлен как «репарационный заем». Украина не будет обязана возвращать его, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный в ходе конфликта. При этом формально речь не идет о конфискации российских активов. Сейчас Киев уже получает финансирование в размере 45 млрд евро за счет прибыли от этих средств.
Руководство МИД России ранее охарактеризовало намерения Еврокомиссии направить замороженные российские активы на поддержку Украины как попытку незаконного изъятия собственности. В свою очередь, в Кремле отмечали, что у российской стороны имеются механизмы для реагирования на подобные шаги.
