Курс доллара на рынке опустился до рекордной осенней отметки

Внебиржевой рынок отметил падение курса доллара ниже 80 рублей
По мнению финаналитиков, курс валюты сохранит определенную волатильность
Курс доллара на внебиржевом рынке впервые этой осенью опустился ниже отметки 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на профильных платформах.

«По состоянию на 16:41 по московскому времени доллар подешевел на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 80 рублей. Несколькими минутами ранее его стоимость опускалась до 79,94 рубля. Это минимальное значение с 28 августа 2025 года», — гласят аналитические данные.

Участники рынка поясняют, что снижение курса происходит на фоне отсутствия прямых торгов долларом на Мосбирже с лета прошлого года. Теперь главным ориентиром для определения рублевой стоимости доллара служит кросс-курс через юань.

«С 10:00 до 19:00 мск доллар можно рассчитывать через курс доллара к юаню на международном форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс является базовым для внебиржевых расчетов по доллару», — отмечают специалисты в telegram-канале «Валютные курсы. Актуально».

Считается, что такая схема обеспечивает относительную прозрачность определения курса американской валюты в условиях ограниченного доступа к прямым торгам. Дальнейшее движение курса будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры и действий регуляторов. В ближайшее время участники рынка ожидают сохранения волатильности на фоне переменчивых глобальных трендов. Ранее URA.RU сообщало, что, по мнению Минэкономразвития, курс доллара превысит отметку в 100 рублей не раньше 2028 года. 

