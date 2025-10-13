В Перми в микрорайоне Балатово построят дома и детский сад по механизму КРТ

Застройщиков планируют найти в начале 2026 года
Застройщиков планируют найти в начале 2026 года

В микрорайоне Балатово в Перми власти планируют построить новые дома и детский сад. Проект будет реализован по механизму комплексного развития территорий (КРТ), сказано в документах, опубликованных на сайте краевого минимущества.

«Приказываю осуществить КРТ жилой застройки в микрорайоне Балатово в Индустриальном районе города Перми общей площадью 15,28 га. Границы участка проходят по улицам Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского, Комбайнеров», — сказано в приказе.

Уточняется, что сейчас на этой территории находятся двухэтажные дома. Для застройки власти планируют заключить два договора с девелоперами. Торги пройдут в начале 2026 года. Застройщикам будет необходимо реализовать КРТ в течение десяти лет после подписания договора.

