В Перми в микрорайоне Балатово построят дома и детский сад по механизму КРТ

В микрорайоне Балатово в Перми власти планируют построить новые дома и детский сад. Проект будет реализован по механизму комплексного развития территорий (КРТ), сказано в документах, опубликованных на сайте краевого минимущества.
«Приказываю осуществить КРТ жилой застройки в микрорайоне Балатово в Индустриальном районе города Перми общей площадью 15,28 га. Границы участка проходят по улицам Нефтяников, Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Качалова, Одоевского, Комбайнеров», — сказано в приказе.
Уточняется, что сейчас на этой территории находятся двухэтажные дома. Для застройки власти планируют заключить два договора с девелоперами. Торги пройдут в начале 2026 года. Застройщикам будет необходимо реализовать КРТ в течение десяти лет после подписания договора.
