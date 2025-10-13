Блогера Щепихина* приговорили к пяти годам колонии

Московский суд приговорил блогера Щепихина (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняют в разжигании ненависти. «Установлено, что Щепихин изготовил видеозапись собственного интервью, которую 02 июня 2025 года, находясь на Краснопресненской набережной, разместил на своей личной странице в социальной сети». Об этом сообщает прокуратура Москвы. 

*Щепихин (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму)

