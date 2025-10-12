12 октября 2025

В ХМАО экс-полицейский совращал четырехлетнюю дочку

В Югре экс-полицейский задержан за совращение дочери
В Югре экс-полицейский задержан за совращение дочери

В Нефтеюганске бывший сотрудник полиции совращал четырехлетнюю падчерицу. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции региона.

«Факт противоправных действий выявлен, сотрудники уволены. Следственный комитет возбудил дело. Ребенок изъят из семьи и передан в медицинское учреждение», — сообщили агентству в ведомстве

По словам инсайдера, в инциденте замешан сотрудник полиции и его супруга, которая является бывшей вольнонаемной. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».

По данному факту СУ СКР по Югре возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

