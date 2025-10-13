Челябинск встал в десятибалльных пробках. Карта

В Челябинске часть улиц парализовали заторы на дорогах
Пробки наблюдаются во всех районах Челябинска
Пробки наблюдаются во всех районах Челябинска Фото:

В центре и на северо-западе Челябинска автомобили на части улиц встали в десятибалльные пробки. Движение на проспекте победы, улицах Советская, Каслинская и Гостевая участки дорог парализовало из-за заторов.

«Серьезные заторы наблюдаются в каждом районе города. Десятибалльные пробки фиксируются на улицах Каслинская, Новомеханическая, Худякова, проспекте Победы и улице Гостевая», — передает корреспондент URA.RU.

В сообщениях в сервисе «2ГИС», жители интересуются причинами заторов и негодуют из-за низкой скорости движения. На затруднения могла повлиять внезапно пришедшая в регион непогода. Челябинск начало засыпать снегом днем 13 октября, в отдельных районах области ночью ожидается ледяной дождь.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

