В Сербии отсутствует дефицит топлива и нефтепродуктов в стране. Об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич после встречи с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым, на которой обсуждалась работа сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в условиях американских санкций.

«Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии — нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет», — заявил Вучич. Об этом сообщил он в своем аккаунте в Instagram*.

Сербский лидер выразил удовлетворение открытостью и конструктивностью прошедших переговоров. Он также добавил, что обе стороны поняли интересы друг друга и предпримут все необходимые тактические и стратегические шаги.

Встреча с российской делегацией состоялась в понедельник в Белграде. Ранее, в субботу, министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что сербские власти ожидают предложений от российских представителей по обеспечению дальнейшей работы NIS.

Санкции США в отношении NIS начали действовать утром 9 октября, хотя были введены еще 10 января, но их вступление в силу неоднократно переносилось. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF в четверг объявил о приостановке сотрудничества с NIS из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком нефти для Сербии, и по договору от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен был поставить 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении 11,3% акций NIS акционерным обществом «Интеллидженс» из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании «Газпром». В настоящее время «Газпром нефти» принадлежит 44,8% акций NIS, государству Сербии — 29,8%, остальное — миноритариям.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

