13 октября 2025

На Киркорова подали в суд

Дизайнер из Санкт-Петербурга подал встречный иск к Филиппу Киркорову
Петербургский дизайнер Георгий Барановский подал встречный иск к популярному российскому певцу Филиппу Киркорову в рамках судебного спора о качестве отделки пентхауса артиста в Москве. Об этом сообщают СМИ.

«Мастер из Санкт-Петербурга Георгий Барановский подал встречный иск к Филиппу Киркорову в споре о качестве отделки пентхауса артиста. Изначально певец обратился в суд с требованием взыскать с мастера 10,9 млн рублей за некачественный ремонт своей московской квартиры площадью 600 квадратных метров. Барановский выполнил работу за 13 миллионов рублей, хотя она стоила 30 миллионов. Киркорову результат нравился: он называл дизайнера маэстро и приглашал в гости», — передает «КП — Санкт-Петербург».

Судебное противостояние между артистом и дизайнером перешло в стадию строительной экспертизы. По словам Барановского, процедура сопровождалась острым конфликтом, едва не переросшим в драку между участниками процесса.

Дизайнер утверждает, что экспертиза не была объективной: часть отделанных им поверхностей оказалась скрыта строительными материалами, а измерения проводились с нарушениями. Барановский оценивает свою работу на «четверку», но отмечает, что последующие работы выполнены с нарушениями.

Дизайнер предлагал мировое соглашение, но артист отказался. Теперь Барановский готов подать встречный иск, если стороны не договорятся. 

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров унаследовал значительную недвижимость в центре Москвы после смерти своего отца Бедроса Киркорова в марте 2024 года. Оформление наследства сопровождалось судебными разбирательствами из-за долгов по налогам, однако артисту удалось сохранить пять квартир общей стоимостью около 150 млн рублей, что подчеркивает масштаб его имущественных активов наряду с продолжающимися инвестициями в московский пентхаус.

