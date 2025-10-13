13 октября 2025

В США представили мобильную пусковую установку для ракет «Томагавк»

В США представили мобильные установки для Tomahawk
В США представили мобильные установки для Tomahawk Фото:

Американская компания Oshkosh Defense представила новую мобильную пусковую установку X-MAV, способную нести до четырех крылатых ракет «Томагавк». Об этом сообщается на официальном сайте Oshkosh Defense. Разработка призвана усилить возможности США в области дальнобойных боеприпасов, предлагая высокую мобильность и грузоподъемность для самых тяжелых нагрузок.

«X-MAV впервые будет представлена с четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования „Томагавк“, — говорится в публикации Oshkosh Defense. Помимо высокой грузоподъемности, X-MAV обладает „проверенной внедорожной мобильностью“, обеспечивая оперативную переброску и развертывание в сложных условиях местности.

Ранее возможность передачи Киеву ракет «Томагавк» обсуждалась на уровне американской администрации, в частности, президент Дональд Трамп не исключал такой сценарий в случае продолжения конфликта, напоминает RT. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил серьезную озабоченность в связи с обсуждением возможных поставок ракет «Томагавк» Украине.

