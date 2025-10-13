13 октября 2025

Екатеринбург станет «цифровой столицей» России на несколько дней

В Екатеринбурге пройдетIT-конгресс и выставка «Форум Будущего»
В рамках форума пройдут битвы роботов
В рамках форума пройдут битвы роботов Фото:

В Екатеринбурге пройдет третий IT-конгресс и выставка «Форум Будущего», в рамках которого пройдет четвертый квалификационный этап Международного чемпионата по битве роботов и битве мини-роботов, а тысячи киберспортсменов из России и СНГ примут участие в соревнованиях на новой арене. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«В третий раз на Среднем Урале пройдет IT-конгресс и выставка „Форум Будущего“ — одно из крупнейших событий цифровой индустрии России... В рамках форума состоятся Всероссийские студенческие соревнования „Киберучения“, а на киберспортивной арене сразятся около 300 команд и 1500 игроков из России и стран СНГ. Деловая программа и выставка завершатся четвёртым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов и битве мини-роботов», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Форум состоится в «Екатеринбург-Экспо». Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых трендов и демонстрации новейших разработок в сфере информационных технологий, подтверждая статус региона как одного из «цифровых центров» страны. Программа форума охватит широкий спектр актуальных направлений, включая искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехнику, no-code-платформы и кибербезопасность.

