13 октября 2025

«Автомобилист» проиграл по ошибки, КХЛ наказал виновного. Фото

Судья отстранен пожизненно из-за ошибки на мачте СКА и «Автомобилист»
Вторая шайба СКА залетела в вороты через дырку в сетке извне
ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл СКА (Санкт-Петербург) в выездном матче чемпионата КХЛ. Поражение произошло из-за судейской ошибки, судью в наказание пожизненно отстранили от работы на матчах КХЛ.

«Разъяснение Департамента судейства по второй шайбе СКА: взятие ворот было зафиксировано ошибочно (шайба не пересекла линию ворот). Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ», — разъяснила лига в своем telegram-канале. Шайба оказалась в сетке после попадания с внешней стороны через отверстие в ней.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. На 17-й минуте встречи питерский нападающий Матвей Короткий открыл счет. На 34-й минуте форвард «Автомобилиста» Кертис Волк восстановил равновесие. Решающий гол, который в итоге был отменен, был забит на 46-й минуте защитником СКА Андреем Педаном.

