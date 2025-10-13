ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл СКА (Санкт-Петербург) в выездном матче чемпионата КХЛ. Поражение произошло из-за судейской ошибки, судью в наказание пожизненно отстранили от работы на матчах КХЛ.
«Разъяснение Департамента судейства по второй шайбе СКА: взятие ворот было зафиксировано ошибочно (шайба не пересекла линию ворот). Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ», — разъяснила лига в своем telegram-канале. Шайба оказалась в сетке после попадания с внешней стороны через отверстие в ней.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. На 17-й минуте встречи питерский нападающий Матвей Короткий открыл счет. На 34-й минуте форвард «Автомобилиста» Кертис Волк восстановил равновесие. Решающий гол, который в итоге был отменен, был забит на 46-й минуте защитником СКА Андреем Педаном.
