Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет резко раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России о переговорах с Украиной. Парламентарий назвал заявления французского лидера «тщедушием и словоблудием», сравнив его с задиристой Моськой из басни Ивана Крылова.
«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Парламентарий также отметил, что все попытки Макрона возвыситься за счет России обречены на провал. Шеремет убежден, что французский президент навсегда останется в памяти стремительно нищающего французского населения как неудачник, предавший интересы своей страны ради собственных диктаторских амбиций.
Макрон считает, что Россия столкнется с последствиями, если не будет готова участвовать в переговорах. По его словам, Франция оказывает значительную поддержку Украине и координирует совместные действия в составе «коалиции желающих», напоминает телеканал 360. Российские власти ре раз заявляли о готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине. В частности в МИД России отмечали, что на переговорном процессе должны быть представлены и обеспечены национальные интересы РФ, передает RT.
