Стала известна дата реванша Петра Яна с чемпионом UFC

Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян официально проведет реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Поединок пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) 6 декабря 2025 года.
"Боец команды Архангел Михаил Петр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили подписали контракт на поединок. 6 декабря Петр Ян в пятираундовом поединке сможет вернуть пояс в Россию", — сообщили в пресс-службе RCC.
Петр Ян, 32-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории, провел в профессиональной карьере 24 поединка, одержав 19 побед и потерпев пять поражений. В марте 2023 года он уже встречался в октагоне с Мерабом Двалишвили, уступив ему по итогам судейского решения. На данный момент Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе
Мераб Двалишвили, которому сейчас 34 года, с момента завоевания чемпионского титула продолжает удерживать пояс, Его послужной список насчитывает 21 победу при четырех поражениях.
