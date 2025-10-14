Стала известна дата реванша Петра Яна с чемпионом UFC

Бой Петра Яна против Мераба Двалишвили за титул UFC состоится 6 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе
Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе Фото:

Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян официально проведет реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Поединок пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) 6 декабря 2025 года.

"Боец команды Архангел Михаил Петр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили подписали контракт на поединок. 6 декабря Петр Ян в пятираундовом поединке сможет вернуть пояс в Россию", — сообщили в пресс-службе RCC.

Петр Ян, 32-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории, провел в профессиональной карьере 24 поединка, одержав 19 побед и потерпев пять поражений. В марте 2023 года он уже встречался в октагоне с Мерабом Двалишвили, уступив ему по итогам судейского решения. На данный момент Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили, которому сейчас 34 года, с момента завоевания чемпионского титула продолжает удерживать пояс, Его послужной список насчитывает 21 победу при четырех поражениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян официально проведет реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Поединок пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) 6 декабря 2025 года. "Боец команды Архангел Михаил Петр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили подписали контракт на поединок. 6 декабря Петр Ян в пятираундовом поединке сможет вернуть пояс в Россию", — сообщили в пресс-службе RCC. Петр Ян, 32-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории, провел в профессиональной карьере 24 поединка, одержав 19 побед и потерпев пять поражений. В марте 2023 года он уже встречался в октагоне с Мерабом Двалишвили, уступив ему по итогам судейского решения. На данный момент Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, которому сейчас 34 года, с момента завоевания чемпионского титула продолжает удерживать пояс, Его послужной список насчитывает 21 победу при четырех поражениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...